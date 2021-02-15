Доллар будет расти из-за неудачных переговоров с МВФ - прогноз аналитика

За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается рост курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный в банках - вблизи 28-28,3 грн, сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, за прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,1%.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США вырос с 27,77 до 27,84 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время увеличились с 27,64 - 27,66 грн до 27,94 - 27,96 грн. Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,64 - 27,86 грн до 27,82 - 28,07 грн", - говорит Вадим Иосуб.

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Эксперт добавляет, что при этом спред между средними продажей и покупкой расширился с 0,8% до 0,9%. Это произошло за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

"Причина разворота гривны от укрепления к снижению - неудача раунда переговоров с МВФ. Украина не смогла выполнить ни одно из взятых на себя обязательств. Речь идет и о сохранении льгот на газ для населения, и об отсутствии прогресса в борьбе с коррупцией. Новый раунд переговоров может начаться не раньше марта, и новый транш, при наиболее благоприятном результате, может прийти не раньше лета", - убежден аналитик.

В Международном валютном фонде ожидают большего прогресса в пользу завершения 1-го пересмотра программы stand-by в Украине.