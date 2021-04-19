Доллар будет дорожать: прогноз курса на неделю

С прошлого понедельника официальный курс доллара, который устанавливает НБУ, вырос с 27,91 до 27,98 гривен. Фото: pixabay.com

На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. На межбанке американская валюта будет торговаться вблизи 28,1 грн, по прогнозам.

Курс наличного доллара в банках будет находиться в пределах 27,9/28,1 грн.

"За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос - на 0,2-0,3%", - говорит Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари".

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С прошлого понедельника официальный курс доллара, который устанавливает НБУ, вырос с 27,91 до 27,98 грн.

Спрос и предложение американской валюты на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за минувшую неделю выросли с 27,94/27,96 до 28,02/28,04. Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 27,80/27,99 до 27,86/28,06.

Международный валютный фонд улучшил показатели курса гривни к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам, среднегодовой курс в 2021 году составит - 27,98 грн. В предыдущем прогнозе говорилось о 28,12 грн.