Доллар бьет рекорды: Нацбанк установил самый низкий курс за 2 года

Доллар стоит дешевле всего с июля-августа 2017 года. Фото: УНН

Доллар подешевел до минимума за 2 года. На 8 июля официальный курс составляет 25,71 грн/долл.

Последний раз доллар столько стоил в июле-августе 2017-го, сообщил Нацбанк.

До отметки ниже 26 грн/долл. курс валют опустился 5 июля. Тогда Нацбанк установил официальный курс на уровне 25,87 грн/долл.

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Дешеветь доллар начал в конце июля. В июне, наоборот, курс рос. 5 июня составил 27,20 грн/долл.

С начала года доллар упал на 1,97 грн. 1 января стоил 27,68 грн.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл. говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.