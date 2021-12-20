Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022

Финансирование медицины, военных, образования ухудшается, говорит бывший премьер-министр Владимир Гройсман. Фото: Сергей Старостенко

Принятый Верховной Радой бюджет Украины на 2022 год не предусматривает шаги на рост экономики. В то же время увеличит заимствования государства и усилит налоговое давление на бизнес, рассказал в интервью журналу "Країна" бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

"Этот бюджет - долговая удавка. Кроме дефицита в 188 миллиардов, есть безумные заимствования. Власть нагружает будущие поколения дополнительными финансовыми обязательствами. Экономика падает и не дает необходимого взноса для развития государства. Власть пошла наихудшим путем - повышение налогов. Хотят наполнять бюджет не за счет роста экономики, а больше выдавливать из бизнеса. И не дают никакой поддержки предпринимателям", - говорит Гройсман.

"Налоговая реформа состоит только из одного - кассовые аппараты и в селах поставить, а налоговой дать драконовские полномочия на контроль бизнеса", - добавляет он.

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Финансирование медицины, военных, образования ухудшается, говорит бывший премьер.

"Бюджет обороны в этом году составляет 117 миллиардов. Следующий планируют 131 (133,488 млрд грн проголосовали во втором чтении законопроекта. - Gazeta.ua). Бывший министр обороны Таран в преддверии отставки сказал, что минимальные потребности армии - 170 миллиардов. То есть минус 40 миллиардов. Войско перевели в стагнацию. Это ослабляет нашу обороноспособность. Когда я стал премьером, бюджет на армию был 60 миллиардов. А когда шел с должности - 103", - говорит Гройсман.

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Верховная Рада 2 декабря приняла государственный бюджет на 2022 год. "За" проголосовали 268 народных депутатов. Фракция "Слуга народа" дала всего 215 голосов, группы "Партия "За будущее" – 21, "Доверие" – 19, "Голос" – один, внефракционные – 10. После доработки документа ко второму чтению доходы бюджета увеличили на 4,3% или 54,7 млрд грн. Расходы выросли на 55,7 млрд – 3,9%. Дефицит удерживается на граничном уровне до 3,5% валового внутреннего продукта. Дофинансирование госбюджета предусмотрено в 188,8 млрд. грн. На начало 2022 минимальная заработная плата будет оставаться 6500 грн в месяц; в октябре вырастет на 3% – до 6700 грн/мес. Правительство заложило в бюджет годовую инфляцию на уровне 6,2%. Прогноз роста ВВП составляет 3,8%. Средний курс гривны – 28,6 грн/долл., в конце года – 28,7 грн/долл. Прожиточный минимум на 1 января составит 2393 грн. К концу следующего года возрастет до 2589 грн.