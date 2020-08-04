Доходы Госбюджета уменьшились: цифры

По сравнению с июлем прошлого года, доходы уменьшились на 10,1 млрд грн. Фото: pixabay.com

По данным казначейства, в июле в общий фонд госбюджета поступили 57,96 млрд грн, при запланированных 51,95 млрд грн. Уровень выполнения плана составляет 111,6%. Но, по сравнению с июлем прошлого года, доходы уменьшились на 10,1 млрд грн.

Причина перевыполнения плана с одновременным уменьшением доходов - значительное уменьшение планов по поступлениям из-за изменений в Закон о государственном бюджете, внесенных в апреле.

С налоговыми и таможенными органами аналогичная ситуация. В июле этого года налоговая собрала 29,63 млрд грн и выполнила план на 123,1%. Эта сумма меньше на 7,32 млрд грн чем поступления в июле 2019 года, сообщают в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

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Таможня выполнила в июле 2020 года план на 100,4%, и собрала в бюджет 25,63 млрд грн, что на 3,36 млрд грн меньше, чем в июле 2019 года.

Идентичную ситуацию демонстрируют данные по исполнению государственного бюджета по общему и специальному фонду. В июле план выполнен на 108%, фактические доходы составляют 69 млрд грн при плане 63,8 млрд грн. Но по сравнению с прошлым годом, доходы меньше на 8,4 млрд грн.

План доходов специального фонда в июле выполнен на 92,6%, при фактических поступлениях - 10,97 млрд грн. Но, по сравнению с этим же периодом прошлого года, доходы выросли на 1,73 млрд грн.

В течение 2020 года Минфину необходимо погасить 346 млрд грн долгов, без учета 145 млрд грн на обслуживание долгов, которые государство платит из расходной части бюджета.