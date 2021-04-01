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четверг, 01 апреля 2021 18:29

Доходи держбюджету України ростуть

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Доходи держбюджету України ростуть
Доходы госбюджета в марте 2021-го на 8% выше, чем в плане. Фото: Украинская правда

За март 2021-го доходы государственного бюджета Украины выросли. Они составили 108 млрд грн. Это на 8% больше, чем в плане.

Сообщает Государственная казначейская служба.

Доходы госбюджета выросли на 22,4% по сравнению с мартом прошлого года. Тогда они были 88,3 млрд грн.

251,5 млрд грн госбюджет получил с начала года. Это на 19,2% больше, чем в прошлом.

1 апреля 2021-го на Едином казначейском счете 30,1 млрд грн.

Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 составили 1075,7 млрд грн. Это на 1,5% больше плана.

24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд грн.

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