Доходи держбюджету України ростуть

За март 2021-го доходы государственного бюджета Украины выросли. Они составили 108 млрд грн. Это на 8% больше, чем в плане.
Сообщает Государственная казначейская служба.
Доходы госбюджета выросли на 22,4% по сравнению с мартом прошлого года. Тогда они были 88,3 млрд грн.
251,5 млрд грн госбюджет получил с начала года. Это на 19,2% больше, чем в прошлом.
1 апреля 2021-го на Едином казначейском счете 30,1 млрд грн.
Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 составили 1075,7 млрд грн. Это на 1,5% больше плана.
24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд грн.
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