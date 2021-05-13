Добывающие компании платят в украинский бюджет $43, а не $4 за тонну железорудного концентрата - Каленков

Фото: "Карьеры Украины"

Налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет $43, написал в Facebook президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков.

Он обратил внимание, что это в десять раз выше суммы в $4, которая в последнее время часто всплывает в СМИ. В частности, такое предположение в своих соцсетях распространяет экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Такие заявления являются абсолютно манипуляционными. Напомню, что рентная ставка - это всего лишь один из платежей, которые бизнес направляет в государственный бюджет. В целом же налоговая нагрузка на тонну железорудного концентрата составляет - $43, а это в десять раз выше озвученной в СМИ суммы", - написал Каленков.

Цены на железную руду крайне нестабильны, объяснил он. Они могут меняться в зависимости от экономических циклов и форс-мажорных обстоятельств, как сегодняшняя эпидемия Covid-19. В частности, текущий рост цен до $200 за тонну связывают с сокращением производства в Бразилии и ЮАР, где ситуация с пандемией остается тяжелой. Однако еще недавно стоимость руды не превышала $40 за тонну.

"Безусловно, когда рыночная конъюнктура благоприятна, и цены на сырье возрастают, пропорционально растет налогообложение прибыли компаний и увеличиваются инвестиционные программы", - резюмировал Каленков.