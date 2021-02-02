До конца года планируют вывести на орбиту украинский спутник

 
Ексклюзивы
1/5
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 846
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 243
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 2790
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 342
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 180
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 621
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 828
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 1557
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4653
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 981
Фото
Все фото
18
6
11
8
5
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 18
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 243
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3204
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 612
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1458
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 180
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
вторник, 02 февраля 2021 20:40

До конца года планируют вывести на орбиту украинский спутник

  Комментировать
До конца года планируют вывести на орбиту украинский спутник
Уруский провел совещание по созданию космических аппаратов. Фото: "Правительственный портал"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский провел совещание по созданию космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением.

"Обсудили широкий спектр организационных и технических вопросов, а также заслушали проекты по созданию группировки спутников от Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" и ГП "КБ "Южное", - рассказал Уруский, сообщает "Правительственный портал".

Он обратил внимание на ускорении выполнения задания президента Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)".

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, 30-летия Независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью", - подчеркнул Уруский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт

Эти космические аппараты помогут как экономике, так и силовым структурам. Это позволит сэкономить бюджетные средства, которые тратят на подобные услуги за рубежом.

"Есть парадоксальная ситуация: в Украине есть значительный научно-технический потенциал и практически все для того, чтобы иметь собственную группировку космических аппаратов на околоземной орбите, однако, к сожалению, оно отсутствует. Можно приводить разные причины по этому поводу, однако ситуацию нужно менять", - подытожил министр.

Министерство обороны и ГП "Антонов" готовят контракт о строительстве трех новых самолетов АН-178. Вицепремьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сказал об этом в интервью "Радио Свобода".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «До конца года планируют вывести на орбиту украинский спутник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Чарли Чаплин впервые появился в кино

Убили шерифа и попались на лжи - заработал полиграф

Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде

"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - последнее письмо Евгения Плужника из Соловков

Основателя нового жанра украинской литературы расстреляли

В ДТП погиб Кузьма Скрябин

Назвали процедуру для восстановления после паралича

Боксер сделал предложение возлюбленной после поражения нокаутом

Застрелился командир, который попал в окружение

Голливудский фильм основал праздник

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 50422
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 35109
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 13860
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 11700
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 8190
Экономика
Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова
Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова Просмотров: 477
Монетизация бебибоксов: более 14 тыс. детей не получили помощь по программе "Пакет малыша"
Монетизация бебибоксов: более 14 тыс. детей не получили помощь по программе "Пакет малыша" Просмотров: 90
Назвали международные бренды, которых не хватает в Украине
Назвали международные бренды, которых не хватает в Украине
 Просмотров: 333
Водителям рассылают фальшивые протоколы о штрафах
Водителям рассылают фальшивые протоколы о штрафах Просмотров: 522
Рада предварительно поддержала штрафы за нарушение грузовых перевозок
Рада предварительно поддержала штрафы за нарушение грузовых перевозок Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
3
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
3
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
Голосов: 26014
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть