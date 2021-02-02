До конца года планируют вывести на орбиту украинский спутник

Уруский провел совещание по созданию космических аппаратов. Фото: "Правительственный портал"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский провел совещание по созданию космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением.

"Обсудили широкий спектр организационных и технических вопросов, а также заслушали проекты по созданию группировки спутников от Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" и ГП "КБ "Южное", - рассказал Уруский, сообщает "Правительственный портал".

Он обратил внимание на ускорении выполнения задания президента Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)".

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, 30-летия Независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью", - подчеркнул Уруский.

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Эти космические аппараты помогут как экономике, так и силовым структурам. Это позволит сэкономить бюджетные средства, которые тратят на подобные услуги за рубежом.

"Есть парадоксальная ситуация: в Украине есть значительный научно-технический потенциал и практически все для того, чтобы иметь собственную группировку космических аппаратов на околоземной орбите, однако, к сожалению, оно отсутствует. Можно приводить разные причины по этому поводу, однако ситуацию нужно менять", - подытожил министр.

Министерство обороны и ГП "Антонов" готовят контракт о строительстве трех новых самолетов АН-178. Вицепремьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сказал об этом в интервью "Радио Свобода".