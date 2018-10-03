Дмитрий Крупенко – успешный бизнесмен и практик финансовой торговли

Руководитель ЦБТ Киев Дмитрий Крупенко. Отзывы клиентов и сотрудников

Естественное желание каждого человека – приумножить собственные накопления для финансово обеспеченной жизни. Многим украинцам, принявшим такое решение, помог достичь поставленной цели руководитель филиала ЦБТ-Киев Дмитрий Крупенко. Отзывы о Дмитрии Крупенко характеризуют его как грамотного специалиста, советы и рекомендации которого позволили обрести финансовую свободу сотням наших сограждан.

Ценность рекомендаций Дмитрия в том, что это реальные наработки практика, а не теоретика финансовых рынков. Прибыльность инвестиционных проектов, которые он рекомендует, Крупенко проверяет на собственных деньгах. Именно поэтому ему доверяют клиенты, а сотрудники прислушиваются к мнению своего руководителя.

Лицо киевского офиса ЦБТ – финансист Дмитрий Крупенко. Отзывы клиентов

За время работы в столичном офисе Дмитрий Крупенко смог завоевать авторитет у клиентов ЦБТ своим профессионализмом, который выражался в ощутимой и регулярной прибыли на их счетах. Неудивительно, что услугами киевского подразделения пользуются не только обычные украинцы, но и крупные бизнесмены, артисты, деятели культуры, другие публичные личности.

Киевский филиал ЦБТ, отзывы о Дмитрии Крупенко вип-клиентов и слушателей курсов

Лично убедившись в компетентности и грамотности Крупенко и его команды, отечественные звезды тоже стремятся к сотрудничеству с Центром Биржевых Технологий. Так, недавно в продвижении продуктов и услуг ЦБТ принял участие украинский певец и шоумен Андрей Kishe. Предварительные договоренности о рекламном партнерстве достигнуто и с другими известными персонами, чему также способствовали авторитет и репутация Дмитрия Крупенко.

Высокая финансовая грамотность каждого гражданина – путь к благосостоянию всей страны, понял из своего практического опыта Дмитрий Крупенко. Отзывы слушателей о семинарах, мастер-классах и тренингах подтверждают правильность выбора энергичного лидера. Благодаря этим мероприятиям люди, не сталкивавшиеся раньше с финансовыми рынками и биржевой торговлей, узнают о выгодах и перспективах инвестирования и трейдинга.

Дмитрий Крупенко – играющий тренер в команде ЦБТ-Киев

Финансовый аналитик и консультант Дмитрий Крупенко. отзывы о Дмитрие Крупенко

Для клиентов Дмитрий — надежный финансовый консультант, на чьи советы можно положиться при выборе объектов инвестирования. А для сотрудников филиала Крупенко – авторитетный и талантливый лидер, который понимает подчиненных и помогает им найти решение проблем.

Пройдя путь от слушателя курсов до руководителя филиала компании Центр Биржевых Технологий (Киев), Дмитрий отлично осознает, что на качество обслуживания клиентов в немалой степени влияет общая атмосфера в коллективе. Поэтому молодой руководитель уделяет большое внимание поддержанию командного духа у своих коллег.

Сотни клиентов с благодарностью вспоминают своего финансового консультанта, руководителя ЦБТ-Киев Дмитрия Крупенко. Кому-то его советы помогли создать надежный источник пассивного дохода, выгодно вложить свободный капитал. А кто-то благодаря Дмитрию кардинально поменял свою жизнь и стал успешным трейдером.

Инновационные продукты ЦБТ уже позволили увеличить прежнюю доходность клиентских инвестиций на 5%. И это, без сомнения, не предел, в чем может убедиться каждый житель столицы, воспользовавшись услугами ЦБТ-Киев — компании, которая во главе со своим эффективным руководителем Дмитрием Крупенко ежедневно заботится о благосостоянии киевлян.