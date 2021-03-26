Для украинцев откроют прямые рейсы на греческие острова

 
Ексклюзивы
1/5
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 855
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 81
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 90
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 153
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 144
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 765
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 612
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 603
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 90
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 765
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 288
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 72
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
пятница, 26 марта 2021 19:39

Для украинцев откроют прямые рейсы на греческие острова

  Комментировать
Для украинцев откроют прямые рейсы на греческие острова
Ryanair запускает новые рейсы в июле. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair запускает рейсы к греческим островам из Киева и Одессы.

Прямые рейсы соединят Киев с вылетом из аэропорта Борисполь и город Ханья на острове Крит, сообщает avianews.

Его планируют запустить 6 июля. Рейсы будут совершаться по вторникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли новые пути для поездок в Польшу и Чехию

Прямым маршрутом объединили также Одессу и Керкиру. Его запустят с 4 июля. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю, в среду и воскресенье.

Первый самолет прямым сообщением Киев - Скопье отправился в рейс, теперь Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для украинцев откроют прямые рейсы на греческие острова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 15273
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 5 Просмотров: 6534
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 6066
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19 Просмотров: 5598
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
5
 Просмотров: 5283
Экономика
Что будет с депозитами украинцев
Что будет с депозитами украинцев
 Просмотров: 333
Цены на нефть подскочили вверх
Цены на нефть подскочили вверх Просмотров: 162
Какие продукты подорожают в ближайшие дни
Какие продукты подорожают в ближайшие дни Просмотров: 324
Украинцы открывают бизнес в Польше: почему выбирают эту страну
Украинцы открывают бизнес в Польше: почему выбирают эту страну Просмотров: 243
Бывшей замглаве правления Приватбанка назначили залог
Бывшей замглаве правления Приватбанка назначили залог Просмотров: 90
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
5
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
Голосов: 26338
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть