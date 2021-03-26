Для украинцев откроют прямые рейсы на греческие острова

Ryanair запускает новые рейсы в июле. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair запускает рейсы к греческим островам из Киева и Одессы.

Прямые рейсы соединят Киев с вылетом из аэропорта Борисполь и город Ханья на острове Крит, сообщает avianews.

Его планируют запустить 6 июля. Рейсы будут совершаться по вторникам.

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Прямым маршрутом объединили также Одессу и Керкиру. Его запустят с 4 июля. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю, в среду и воскресенье.

Первый самолет прямым сообщением Киев - Скопье отправился в рейс, теперь Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением.