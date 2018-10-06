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суббота, 06 октября 2018 11:32

Для роста аграрной отрасли государство должно увеличивать ее финансовую поддержку - Карасев

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Для роста аграрной отрасли государство должно увеличивать ее финансовую поддержку - Карасев
Предприятия, которые платят налоги, считают правильным, что часть уплаченных средств может вернуться им в виде дотаций. Фото: Depositphotos

Государственный бюджет должен предоставлять протекцию всем кто нуждается, или дотационные деньги должны в результате приносить отдачу и государству?

Такой вопрос на своей странице в Facebook написал политолог Вадим Карасев.

По экономическим законам выгоднее все-таки второй вариант. Если какая-то часть бюджетных средств может уйти безвозмездно на социальные программы, то должны быть и те, кто не только получает финансовую помощь, но и пополняет государственную казну заработанным доходом.

В этом случае бюджет Украины рассчитывает на бизнес - большой и малый. Кредит доверия в виде дотаций должен со временем окупиться. Вот почему неправы те, кто считает, что помогать надо только тем, кому дотации необходимы.

"Средства нужны всем – они помогают развитию, модернизации, охвату новых рынков – утверждает эксперт. - Особенно надо уделять внимание и помощь отраслям, которые имеют потенциал. В Украине, в первую очередь, это касается агросектора. Для роста и мировой значимости отечественной аграрной отрасли государству необходимо увеличивать финансовую поддержку аграриям. Уточню, что дотации должны получать те, кто не просто продает свой продукт, а именно те, кто платит налоги, то есть помощь прозрачному и честному бизнесу.

Вариант "упразднить" дотации большим аграрным компаниям, который сейчас рассматривается в Украине, – неверное направление. Может случиться сложно поправимое: большие компании потеряют возможность экономического развития, а мелкие и неэффективные производители даже с финансовой помощью не справятся с запросами рынка. В результате – дорогие товары для украинцев и отсутствие конкурентного продукта на международном рынке.

Возьмем "Мироновский хлебопродукт" - крупнейшая сельскохозяйственная компания, которая периодически поддается атакам конкурентов, в том числе из-за госдотаций. Эта компания исправно платит немалые налоги, создает новые рабочие места.

Предприятия, которые платят налоги, считают правильным, что часть уплаченных средств может вернуться им в виде дотаций. Но это не нравится тем, кто налогов не платит, но субсидии от государства тоже хочет. Теневые игроки понимают, что получить дотации в порядке, установленным законом, они не могут, потому что их деятельность противоречит цивилизованным нормам ведения бизнеса, но мешать своим конкурентам для них - святое дело. На самом деле дотации большим аграрным предприятиям - это не прихоть или подарок, а попытка свести к минимуму коррупцию в аграрном бизнесе.

К слову, глава "Мироновского хлебопродукта" считает, что формула "больше плати государству - больше получай назад" вытянет из "тени" украинский аграрный бизнес. Но такая формула, конечно же, выгодна далеко не всем".

"Вот почему мы наблюдаем как тему дотаций используют в политической борьбе. Популизм и пустая критика без действенных и реальных альтернатив дает свои результаты, и это усложняет работу аграриев. Но, в конечном итоге, надо думать об интересах государства и доходах казны - прибылях, которые не прячутся в тени, а работают на украинскую экономику" - уверен Вадим Карасев.

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