Дизайн монет изменят: хотят учесть мнение людей с инвалидностью

Стоимость изготовления монеты не должна быть выше, чем номинал. Фото: unsplash.com

НБУ начал разработку новых банкнот и монет, пригласив к обсуждению их дизайна объединение людей с инвалидностью.

"Учитывая жалобы от населения, мы создали рабочую группу, в которую входят специалисты НБУ и банкнотно-монетного двора, а также привлекли представителей комитета защиты прав лиц с инвалидностью и союзы людей с особыми потребностями", - отметил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, при разработке дизайна нынешних монет НБУ выходил из нескольких факторов. В частности, их стоимости, пишет "Минфин".

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"Стоимость изготовления монеты не должна быть выше, чем номинал. Если взять старую монету, изготовленную из алюминиевой бронзы, ее себестоимость в несколько раз превышает номинальную", - сказал Зайвенко.

Участие в разработке дизайна принимали специалисты из института истории, а также эксперты по геральдике.

С 1 октября 2020 году монеты номиналом 25 коп. и банкноты, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть средством платежа.