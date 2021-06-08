Диплом о высшем образовании и знание языков: кто ищет работу в Украине

В мае студенты и молодые специалисты искали работу в сферах IT. Фото: pexels.com

В мае украинцы зачастую интересовались вакансиями для административного персонала, водителей и курьеров.

Студенты и молодые специалисты искали работу в сферах IT, торговли, продаж и логистики, пишет Прозора Робота.

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В сфере административного персонала работодатели в среднем предлагали 10 704 грн зарплаты. Водителям готовы были платить 17 866 грн. Молодые IT специалисты получали в среднем 15 375 грн, работники сферы торговли - 10 537 грн.

В мае поисковики в резюме чаще всего указывали, что знают английский, украинский и русский язык. Имели диплом о высшем образовании и 10 лет опыта. Такие специалисты хотели работать полный рабочий день.

Увеличилось количество вакансий для украинцев за рубежом. Самые высокие зарплаты предлагают в Германии. Медсестрам из Украины платят 97-180 тыс. грн в месяц, сварщикам - 97-140 тыс. грн. К медсестрам или медбратьям главные требования - знание немецкого языка и опыт работы от двух лет. Работать придется 35 ч. в неделю. За работу в выходные и ночные смены предусмотрена отдельная плата.