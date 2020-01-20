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понедельник, 20 января 2020 15:53

Детенизация рынка подакцизных товаров является одним из главных вызовов для налоговой - Верланов

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  Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов
Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов

Государственная налоговая служба в сотрудничестве с правоохранительными органами и местными властями усиливает борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров. Если в 2018 году с нарушителей правил оборота в бюджет взыскали 197,6 млн грн, то по итогам прошлого года - 290,5 млн грн, то есть на 92,9 млн грн больше.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​Украины.

В 2019 году за осуществление безлицензионной деятельности общая сумма выписанных штрафов составила 182,3 млн грн. Также налоговая насчитала 22,39 млн грн штрафов за хранение, транспортировку, реализацию фальсифицированных алкогольных напитков и табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога.

 

"Вместе с правоохранительными органами, органами местной власти мы начали наводить порядок и на рынке топлива, и в сфере оборота алкоголя и табака. И это очень важно не только с точки зрения бюджетных интересов. Ведь те, кто работают вне закона и вне правил, торгуют контрафактом, не только обворовывают бюджет, но и пренебрегают нашим здоровьем и здоровьем наших детей", - заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Детенизация рынка подакцизных товаров - один из главных вызовов для новой налоговой", - отметил Верланов.

В прошлом году налоговики оштрафовали на 35,28 млн грн нарушителей за торговлю алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных оптово-отпускных или розничных цен (3239 установленных случаев нарушений).

Также в налоговой отметили, что за неполный месяц этого года установили 923 случая нарушения законодательства в части продажи алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, с 13 декабря 2019 года по 8 января 2020 года ГНС стянула почти 100 млн грн штрафов с физических и юридических лиц, причастных к незаконной продаже, хранению и изготовлению горючего.

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