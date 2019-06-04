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вторник, 04 июня 2019 17:31

Дешевые кредиты на утепление жилья: сколько денег получили украинцы

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Дешевые кредиты на утепление жилья: сколько денег получили украинцы
На утепление частных домов по программе "теплых кредитов" в мае выплатили 140 млн грн. Фото: dom.ria.com

В марте-мае украинцы получили почти 800 млн грн "теплых кредитов". За эти деньги провели термомодернизацию своего жилья.

В этом году на программу выделили 1,1 млрд грн. Из них уже использовали около 800 млн грн, сообщает пресс-служба Госагентства по энергоэффективности.

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В мае более 145 млн грн на программы по энергоэффективности получили ОСМД. Это в 1,5 раза больше, чем в апреле. На утепление частных домов выплатили 140 млн грн - вдвое меньше, чем месяцем ранее. Еще 10 млн грн направили на покупку твердотопливных котлов.

Деньги, которые выделили на программу для частного сектора, почти закончились. Некоторые банки уже завершили собирать заявки на кредитование. Правда за "теплым кредитом" для ОСМД еще можно обратиться в Укргазбанк и Ощадбанк. Для физлиц - в Укрэксимбанк.

Весной 2019 года "теплые кредиты" взяли более 80 тыс. семей. Кроме того, программой воспользовались 810 ОСМД.

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