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четверг, 20 февраля 2020 16:48

Депозит для младенцев: в Раде придумали как накопить деньги к совершеннолетию

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Депозит для младенцев: в Раде придумали как накопить деньги к совершеннолетию
В правительстве предложили новорожденным украинцам класть деньги на депозитрixabay.com

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают открывать на имя каждого новорожденного украинца депозит на сумму 50 тыс. грн и накапливать таким образом средства к совершеннолетию ребенка.

Соответствующий законопроект №2801 поддержал профильный комитет по вопросам молодежи и спорта.

Законопроектом предлагают открывать на имя новорожденных украинцев депозитные счета в том банке, который выберут родители или официальные опекуны ребенка. На эти счета государство будет перечислять по 50 тыс. грн, сообщает "Громадске".

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Средства можно было использовать досрочно, то есть до 18 лет, в случае, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей нет; если ребенок потерял жилье в результате стихийного бедствия или иных обстоятельств, а также на получение высшего образования (если сумма вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения).

Также родителям предлагают разрешить вкладывать накопленные на депозите средства в инвестиционные и страховые фонды.

Сейчас ставки по депозитам колеблются в пределах 12-15% годовых. Если новорожденному ребенку открыть депозит под 12% годовых на 50 тыс. грн, то до совершеннолетия она получит 384,5 тыс. грн.

В конце января НБУ снизил учетную ставку до 11% годовых. До этого в декабре 2019-го показатель изменил с 15,5% до 13,5%. Банки уже успели отреагировать на изменения. Государственный Ощадбанк с начала года второй раз уменьшил доходность депозитов.

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