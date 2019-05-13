Деньги вместо льгот: какие сюрпризы готовят украинцам

Правительство планирует монетизировать все льготы украинцам. Фото: Журнал Житомира

В Украине планируют монетизировать все существующие льготы. В этом году правительство уже монетизировало субсидии.

"Монетизация субсидий - это не эксперимент. А фундаментальный проект, который важно продолжать", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Інтерфакс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансист объяснил, почему надо отменить льготы на проезд

По его словам, правительство планирует монетизировать все льготы украинцам.

"В прошлом году мы сделали реестр субсидиантов. Второе, что реализовали, - с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал ее впервые. Это нельзя завершать. В то же время плохой статистики неплатежей нет. Потребитель будет пытаться беречь полученные средства, экономить, чтобы оставить частичку этих денег себе", - добавил Гройсман.

С 1 марта субсидию выплачивают деньгами. Помощь наличными пенсионерам выплачивает Укрпочта. Другие субсидианты могут получить деньги в отделениях Ощадбанка. Укрпочта выплатила наличными почти 1,9 млрд грн субсидий. Деньги получили около 1 млн пенсионеров. Средняя субсидия в марте составила 1884 грн. Больше всего денег госпомощи на оплату коммунальных услуг получили в Киеве и Киевской области — более 190,7 млн грн для почти 106 тыс. пенсионеров.