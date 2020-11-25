Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения художника Нила Хасевича, члена ОУН, борца за независимость Украины. Он был автором денег УПА.

Нил Хасевич создал эскизы для известной серии бофонов – "Волынской". Она имела номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 и 1000 карб., сообщает Музей денег Нацбанка.

Бофоны, сокращено от "боевой фонд", – это односторонние, реже двусторонние денежные документы с национальной символикой и символикой ОУН и УПА.

Автор: Музей денег НБУ

Хасевич стремился придать бофонам вид настоящих денег. Вероятно, был план в дальнейшем сделать их общеукраинской валютой. Впрочем, бофоны скорее выполняли функцию облигаций. Их выдавали населению за добровольно внесенные средства, продукты питания, одежду и остальное, необходимое для подпольной борьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстреляли художника Николая Ивасюка

Однако бофоны – не только денежные знаки. Это была разновидность информационной борьбы повстанцев, своеобразный символ независимости.

Деньги УПА были распространены на территории 12 областей Украины и Беларуси, где действовали повстанцы.

В течение 1943-1944 годов Нил Хасевич работал в редакции журнала "К оружию", готовил иллюстрации к сатирическим журналам УПА "Украинский перец" и "Хрен", руководил подпольной типографией, выпускал агитационные материалы. В подполье фактически создал собственную художественную школу.