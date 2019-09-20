Дело "Philip Morris Ukraine": ГБР проводит обыски в Кабмине, ГФС и Минюсте

Фото: Status Quo

В течение недели были проведены обыски и изъятия документов по уголовному делу, в котором фигурирует табачный холдинг "Philip Morris Ukraine", они проходили в самой компании, в правительстве, в ГФС и Минюсте, а причастных к делу вызывали на допросы.

Об этом сообщает КП в Украине.

Отмечается также, что против топ-менеджмента компании возобновлены уголовные дела из-за неуплаты налогов.

Все действия происходят в рамках судебного постановления, вынесенным Октябрьским районным судом Полтавы. Постановление опубликовано в Единственным государственном реестре судебных решений.

Как стало известно, происходящее связано с историей полугодичной давности. В декабре 2018 года правительство заключило соглашение с компаниями-филиалами "Philip Morris Ukraine". Оно предусматривает защиту инвестиций компании от прямой или косвенной экспроприации и защиту от необоснованных мер. В январе 2019 года, в исполнение распоряжения Кабмина, ГФС подписало соглашение с табачной корпорацией, что дало ей возможность продолжить работу в Украине.

Однако, в июле появилось сообщение о проведении Государственным бюро расследований (ГБР) обысков в офисе ГФС, а в официальном комментарии пресс-службы бюро отмечалось, что они связаны с деятельностью международных производителей табачной продукции. Более того, бюро арестовало документацию компании.

В бизнес-среде неприятно удивлены ситуацией и указывают, что такой подход правительства и поведение ГБР может иметь огромные последствия. Силовики вышли за пределы расследования факта нарушений ГФС и ставят под сомнение заключенное ранее Мировое соглашение, о чем уже есть судебные решения.

"Philip Morris Ukraine" входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков страны уже несколько лет подряд. Так, в прошлом году компания заплатила в бюджет 14,8 млрд грн. "Philip Morris Ukraine" –один из крупнейших производителей сигарет, продукция которой продается в более чем 160 странах мира, вышла на украинский рынок в 1994 году.