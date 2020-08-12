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Дело оффшорных компаний Суркисов: Приватбанк требует отвода судьи Вовка

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Дело оффшорных компаний Суркисов: Приватбанк требует отвода судьи Вовка

Приватбанк обратился в Печерский райсуд Киева с заявлением об отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения дела по иску 6 компаний-нерезидентов, связанных с семьей Суркисов, об обязательствах банка вернуть 350 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что банк обратился с заявлением об отводе 10 августа.

"21.07.2020 одна из компаний обратилась в Печерский райсуд с заявлением об определении порядка исполнения решения суда от 09.02.2017 об обеспечении иска, которым без рассмотрения дела иск был фактически удовлетворен по сути и банк обязали выполнить условия депозитных договоров и вернуть компаниям-нерезидентам 250 млн долларов.

Напомним, постановление суда от 09.02.2017 не является окончательным и оспаривается банком в кассационном порядке в Верховном Суде", - пояснили в Приватбанке.

В банке добавили, что по процессуальному закону заявление об определении порядка исполнения судебного решения должен рассматривать судья, рассматривающий дело по существу, или в его отсутствие другой судья, определенный с помощью автоматизированной системы документооборота суда.

"Судья Вовк С.В., в нарушение автоматизированного распределения дел, и несмотря на то, что дело №757/7499/17 рассматривает другой судья, принял заявление от 21.07.20 к своему производству и назначил его к рассмотрению в судебном заседании на 14.08.2020.

Через неделю после того, как судья Вовк С.В. незаконно принял заявление первой из компаний-нерезидентов к своему производству, он, снова минуя систему автоматизированного распределения дел, принял к рассмотрению совместное заявление уже других 5 компаний-нерезидентов, в котором они просят суд увеличить их якобы "неимущественные" требования на 100 млн долларов" , - подчеркивают в Приватбанке.

В банке отмечают, что это является нарушением процессуального законодательства.

"Требуя от судьи Вовка С.В. обязать государственного исполнителя списать со счетов государственного Приватбанка почти 10 лрд гривен, заявители пытаются противоправно превратить неимущественные требования (об обязательствах выполнения договоров) на имущественные - взыскание средств", - добавили в Приватбанке.

Согласно требованиям процессуального законодательства, заявление банка об отводе судьи Вовка С.В. должно быть рассмотрено другим судьей Печерского райсуда Киева в срок до начала заседания, назначенного на 14 августа.

Напомним, Печерский районный суд Киева по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. на счетах кипрского филиала финучреждения.

Как сообщалось, 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом более $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня, госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Кроме того, сообщалось, что прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления ПриватБанка по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Экономическая правда
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