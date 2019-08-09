Дело НАБУ по "Роттердам+" построено на словах одного эксперта – Трохимец

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец прокомментировал пресс-конференцию руководства НАБУ и САП. Фото: Батьківщина

Недопустимо, когда выводы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в общественно важным делам основываются на точке зрения одного эксперта.

Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, комментируя пресс-конференцию руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По меньшей мере не солидно, когда НАБУ основывает выводы и объявляет подозрение на базе мнения одного эксперта. А если принимать во внимание, что речь идет о таком общественно важном вопросе, как формула "Роттердам+", это категорически недопустимо. Тем более, что имя этого эксперта является засекреченным. Исходя из выступления Сытника, даже не понятно – мнение эксперта выражено письменно или устно", – заявил Трохимец, комментируя пресс-конференцию директора НАБУ Артема Сытника.

Во время пресс-конференции Сытник заявил: "Каждая из составляющих формулы ("Роттердам+" – Ред.) исследовалась на предмет ее обоснованности. И, как следствие изучения с самого начала, когда началось обсуждение этого тарифа, заканчивая тем, какие были вызваны последствия. Это не мои слова и не слова даже прокурора. Это слова эксперта, который сделал эти выводы на основании постановления о назначении экспертизы детектива".

Трохимец также обратил внимание на возможный коммерческо-заказной характер подобных выводов неизвестного эксперта. "Помню, в начале года академик Валерий Геец говорил, что проведение подобных экспертиз является своеобразным бизнесом. Кстати, он тогда рассказывал именно о "Роттердам+"" – сообщил президент Ассоциации энергетики Украины.

Напомним, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шести лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+".