Декларации заполняют по-новому - НАПК

НАПК расширило круг близких лиц декларанта. Фото: rbc.ua

В декларациях необходимо указывать имущество племянников и родителей супруга или супруги. Изменения заработали с 18 октября.

Круг близких расширили в соответствии с изменениями в законе "О предупреждении коррупции", сообщили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.

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Кроме того, членами семьи субъекта декларирования считаются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличии взаимных прав и обязанностей.

Так, на круг близких лиц распространяются ограничения совместной работы. Публичным служащим запрещено иметь таких лиц в прямом подчинении.

В отчетах 58 политических партий, в частности в четырех парламентских, нашли нарушения. НАПК проанализировало отчеты политсил об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за ІІ квартал этого года.