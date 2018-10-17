Дефицит товарооборота в Украине повысился до $5 млрд

В Украине торговый дефицит. Фото: Корреспондент

За период с января по август месяцы текущего года внешний товарооборот Украины достиг 66 миллиардов и 800 миллионов долларов США. Отрицательное сальдо достигло пяти миллиардов "зеленых".

За восемь первых месяцев 2018 года экспорт товаров достиг 30 миллиардов и 900 миллионов долларов США, сообщает пресс-центр Госстата.

Стоит отметить, что это на 12,4 процента больше, если сравнивать такой показатель с аналогичным периодом минувшего года.

В Государственной службе статистики отметили: "За период с января по август месяцы 2018 года импорт товаров составил 35,9 миллиарда американских долларов. Примечательно, что это на 16,1 процента больше, чем годом ранее. Отрицательное сальдо составило пять миллиардов долларов". В это же время в Госстате добавили, что "отрицательное сальдо достигло пяти миллиардов "зеленых".

Помимо прочего в ведомстве подчеркнули, что коэффициент покрытия экспортом импорта достиг всего 0,86.

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В супермаркете оккупированной Евпатории попытались скрыть дефицит товаров. Пустые холодильники заложили рулонами туалетной бумаги. Сверху на полках разместили десятки упаковок одинакового майонеза.