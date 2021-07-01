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четверг, 01 июля 2021 20:23

Даже несовершенная земельная реформа устраняет несправедливость - эксперт

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Даже несовершенная земельная реформа устраняет несправедливость - эксперт
Сергей Фурса: "Земля остается под украинским суверенитетом". Фото: Тарас Подолян

Отмена моратория на продажу земли - критически важно. Украина была одной из стран, где не было рынка земли, рядом с Венесуэлой, КНДР, Конго, Таджикистаном и Кубой.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Когда кто-то покупает кукурузное поле - не важно, дядя Джон или дядя Вася - он получает его в собственность. Земля остается под украинским суверенитетом. Покупатель хочет работать и зарабатывать на ней.

До большевиков землю можно было покупать. В том числе и иностранцам. Сахарную отрасль в Украине развили переселенцы из Европы, принесли сюда технологии. Затем появились украинские меценаты, как Терещенко. Нет ничего плохого, что зарубежные бизнесмены будут покупать землю. Никто ее не будет вывозить вагонами ", - отмечает он.

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Даже кастрированная земельная реформа убирает бешеную несправедливость. Для землевладельца чем земля дороже - тем лучше. Он сам будет решать - продавать ее или сдавать в аренду, отмечает эксперт.

"Приход иностранцев - это вопрос стоимости земли. С 2015-го ее цена в долларах выросла втрое. Потому что после Майдана появились ожидания земельного рынка. Люди, которые сдавали надели фермерам или агрохолдингам, получили втрое больше прибыли. И могли бы зарабатывать еще больше, если бы сейчас была либеральная модель (закон предусматривает лимиты. В первые 2,5 года с начала действия закона можно купить до 100 га в одни руки. С 2024-го лимит составит 10 тыс. га. - Gazeta.ua) .

Полное интервью с Сергеем Фурсой читайте в журнале "Країна"

1 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля отменяется действие моратория на продажу земли.

После запуска рынка гектар земли в Украине будет стоить $1,5-2 тыс. В следующие пять лет цена вырастет до $5 тыс.

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01
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