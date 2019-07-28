Дания может запретить строительство газопровода "Северный поток-2"

Строительство "Северного потока-2" может остановиться. Фото: ТСН

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" необходимо получить в течение ближайших недель, иначе оператор Nord Stream AG просто не успеет достроить газопровод в определенный срок.

"РФ может не успеть достроить газопровод" Северный поток-2 ", если Дания не предоставит разрешение на строительство в течение ближайших недель", - говорится в сообщении Financial Times.

Запуск второй нитки российского газопровода по сроку должно совпасть с окончанием действующего соглашения на транзит газа через Украину - 31 декабря 2019 года.

"Если в течение следующих нескольких недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок", - сообщил источник, близкий к оператору проекту компании Nord Stream AG.

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Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к "Северному потоку", который уже действует.