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пятница, 31 мая 2019 03:18

Данилюк сообщил о новом формате СНБО

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Данилюк сообщил о новом формате СНБО
Секретарь СНБО Александр Данилюк: "Мы внедряем новый формат заседания Совбеза". Фото: Главком

На заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое пройдет 31 мая, будут обсуждаться вопросы энергетики.

"Это не узкая, а достаточно широкая тема - она одна. Будут также рассмотрены проблемные вопросы в угольной промышленности, ядерной энергетике и газовой отрасли", - сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он отметил, что заседание совета пройдет в новом формате – под председательствованием президента.

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"Завтра мы внедряем новый формат. Мы не хотим, чтобы это был формат заседания, а чтобы это был более открытый диалог с Кабинетом министров. И мы услышали позицию премьер-министра, который хочет сейчас конструктивного сотрудничества, и это совпадает с позицией президента. Поэтому мы внедряем новый формат работы, который также предусмотрен законом, - это совещание членов СНБО под председательствованием президента", - сказал Данилюк.

29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. На место происшествия прибыл президент Владимир Зеленский. После жалоб шахтеров на условия труда глава государства анонсировал засиданння Совбеза.

Семьям погибших шахтеров пообещали финансовую поддержку от государства.

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