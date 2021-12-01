"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгут файеры

30 ноября под Верховной Радой собрался митинг против фискализации для физических лиц-предпринимателей.

Несколько сотен участников протеста пришли с плакатами и флагами. Среди лозунгов: "Зеленский, встретимся на выборах", "ФОП – основа нации, ни фискализации", "Не слышишь ФОпов – теряешь рейтинг".

Митингующие зажгли файеры. Полицейские не вмешивались.

С 1 января все физические лица-предприниматели должны использовать кассовые аппараты. Правило не распространяется на ФЛП первой группы и тех, кто работает с бизнесом без проведения расчетных операций.

Парламент 1 декабря 2021 года отложил введение РРО - регистраторов расчетных операций - до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу в прошлом году.

Более тысячи предпринимателей вышли под Верховную Раду 15 декабря прошлого года. Требовали отменить штрафы за отсутствие накладных на товары, введение кассовых аппаратов с 1 января 2022 года. С тех пор их протесты продолжаются.

В июне акция "SaveФЛП!" закончилась столкновениями предпринимателей с полицией, против них применили слезоточивый газ.