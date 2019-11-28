Чтобы появлялись новые городские сервисы, необходимо открыть доступ к инфоресурсам – Вавриш



Для появления новых стартапов и успешного внедрения диджитал-сервисов в городах необходимо, чтобы информационные ресурсы городской администрации работали в открытом режиме. Об этом девелопер и генеральный директор компании Saga Development Андрей Вавриш рассказал в интервью изданию "Прагматика".

"Информационные ресурсы городской администрации закрыты, они сегодня приватизированы, монополизированы и работают не в режиме открытой экосистемы. Пока нет доступа к Big Data, количество сервисов и возможностей будет ограничено договоренностями между чиновниками и близкими к ним компаниями. Это как оперировать людей в нестерильной операционной. Принцип стерилизации работы с данными заключается в том, что вы допускаете к ним всех желающих, провоцируя возникновение тысяч новых стартапов, которые, в свою очередь, спровоцируют появление огромного количества новых сервисов", – заявил Андрей Вавриш.

Девелопер отметил, что есть много точек приложения сил для желающих заниматься совершенствованием управления городской инфраструктурой. И если будет открыт свободный доступ к данным о функционировании города, это послужит возникновению новых сервисов для горожан.

"Кто-то займется рационализацией маршрутов транспорта, кто-то – потерь в тарифах, кто-то – формированием этих тарифов. Каждый найдет себя, но все должны иметь доступ к этим данным. Представьте, как неимоверное количество стартапов порождает новые сервисы, каких до сих пор никогда не существовало. Но они могут появиться здесь", – подчеркнул Вавриш.

При этом, девелопер напомнил, что уже положено начало для появления новых сервисов, которые удобны, в первую очередь, людям.

"Уже завтра, параллельно с новыми сервисами, появятся новые характеристики и откроются новые окна возможностей. К примеру, через месяц, как нам обещают авторы концепции "Государство в смартфоне", можно будет ездить без пластиковых прав и техпаспорта на автомобиль: они будут в вашем телефоне", – отметил Андрей Вавриш.