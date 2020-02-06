Что влияло на курс валют в январе

Чтобы сдержать обесценивание курса гривни, регулятор продал валюты на $250 млн. Фото: pexels.com

В январе поступления валюты от экспортеров сократились.

Это связано со значительными объемами полученного возмещения налога на добавленную стоимость. Также на рынке наблюдалась активизация импортеров после праздничных распродаж, сообщила пресс-служба Нацбанка.

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На межбанке в январе валюты на $98 млн купили больше, чем продали. Национальный банк скупал валюту в дни, когда ее предложение было больше, чем спрос. Приобрел на межбанке $348 млн.

Чтобы сдержать обесценивание курса гривни, регулятор продал валюты на $250 млн.

В прошлом году Национальный банк выкупил на рынке $7,9 млрд. Это больше всего за последние 14 лет. Предыдущий раз регулятор установил рекорд в 2005 году. Тогда выкупил $10,5 млрд. Из них $4,3 млрд получил от приватизации Криворожстали.