Что происходит с долларом: курс валют

Нацбанк удержал курс валют. Фото - today.ua

На 12 января Национальный банк установил курс доллара на уровне 23,97.

Это на копейку больше, чем накануне, сообщает сайт НБУ.

Евро стоит 26,58 грн. Курс российского рубля - 39 коп. По сравнению с 11 января курс указанных валют не изменился.

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В обменниках доллар покупают по 23,96 грн. Продают по 24,07 грн.

За евро предлагают 26,41 грн. Продают по 26,58 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 40 коп.

По оптимистическим прогнозам, в 2020-м курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.