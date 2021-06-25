Что продают украинцы в интернете: пятерка необычных товаров

Сайты объявлений – это не только способ избавиться от ненужных вещей, но и кладезь народного креатива. Выбрали необычные товары, которые украинцы продавали перед Днем Конституции.

Пазл "Собери Украину"

Автор: Фото: IZI.ua

Изготовлен из дерева, ручная работа. Цена 280 грн. Если склеить все детали, можно повесить на стену, по данным IZI.ua.

Виниловая пластинка "Кобза-Кобза 2"

Автор: Фото: IZI.ua

Издание 1980 года. Вокально-инструментальный ансамбль "Кобза" исполняет хиты: "Щедрик", Ішов кобзар чистим полем", "Впали дві зірниці". Цена 1390 грн.

Брошь с изображением Лины Костенко

Автор: Фото: IZI.ua

Брошь ручной работы. Аксессуар обойдется в 300 грн.

Фигурки героев мультфильма "Козаки"

Автор: Фото: IZI.ua

За одну фигурку автор объявления просит 98 грн. Если покупать набор, то готов снизить цену до 89 грн за штуку.

Монета Киевский фуникулер

Монета посвящена одному из символов Киева – фуникулеру на Почтовой площади, построенному в 1905 году. Номинал монеты – 5 грн. Тираж – 35 тыс. Продают по 137 грн/шт.

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Покупки в интернете время от времени делают 53% украинцев. На постоянной основе таким образом товары покупают 24% граждан. По словам покупателей, при выборе товара они обращают внимание на отзывы о продавце. Так ответили 53% опрошенных украинцев. Еще 40% предпочитают продавцов, которые предоставляют услуги достаточно длительное время. Почти 36% украинцев ориентируются на рыночную стоимость товара. Если цена низкая, то боятся некачественного товара или недобросовестных продавцов. 35% респондентов отмечают важным качество товара.