Что продают украинцы в интернете: пятерка необычных товаров

Сайты объявлений – это не только способ избавиться от ненужных вещей, но и кладезь народного креатива. Выбрали необычные товары, которые украинцы продавали перед Днем Конституции.
Пазл "Собери Украину"
Изготовлен из дерева, ручная работа. Цена 280 грн. Если склеить все детали, можно повесить на стену, по данным IZI.ua.
Виниловая пластинка "Кобза-Кобза 2"
Издание 1980 года. Вокально-инструментальный ансамбль "Кобза" исполняет хиты: "Щедрик", Ішов кобзар чистим полем", "Впали дві зірниці". Цена 1390 грн.
Брошь с изображением Лины Костенко
Брошь ручной работы. Аксессуар обойдется в 300 грн.
Фигурки героев мультфильма "Козаки"
За одну фигурку автор объявления просит 98 грн. Если покупать набор, то готов снизить цену до 89 грн за штуку.
Монета Киевский фуникулер
Монета посвящена одному из символов Киева – фуникулеру на Почтовой площади, построенному в 1905 году. Номинал монеты – 5 грн. Тираж – 35 тыс. Продают по 137 грн/шт.
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Покупки в интернете время от времени делают 53% украинцев. На постоянной основе таким образом товары покупают 24% граждан. По словам покупателей, при выборе товара они обращают внимание на отзывы о продавце. Так ответили 53% опрошенных украинцев. Еще 40% предпочитают продавцов, которые предоставляют услуги достаточно длительное время.
Почти 36% украинцев ориентируются на рыночную стоимость товара. Если цена низкая, то боятся некачественного товара или недобросовестных продавцов. 35% респондентов отмечают важным качество товара.
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