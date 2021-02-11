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четверг, 11 февраля 2021 21:10

Что подарить 14 февраля: обзор цен и товаров ко Дню влюбленных
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Украинцы готовятся встречать самый романтичный праздник года - День влюбленных. Gazeta.ua проверила, какие товары предлагают к празднику и сколько они стоят.

Автор: Gazeta.ua
  Специальный замок, который можно повесить с любимым человеком на заборе или моста, предлагают по 49 и 64 грн.
Специальный замок, который можно повесить с любимым человеком на заборе или моста, предлагают по 49 и 64 грн.

Открытку-валентинку можно приобрести почти в каждом магазине. Цена зависит от размера и декорирования, в среднем стоят 10-30 грн. Специальный замок, который можно повесить с любимым человеком на заборе или моста, предлагают по 49 и 64 грн.

Автор: Gazeta.ua
  Популярные конфеты "Raffaello" стоят от 56 грн.
Популярные конфеты "Raffaello" стоят от 56 грн.

Популярные конфеты "Raffaello" стоят от 56 грн, классический "Киев Вечерний" - 109 грн. Сладости в коробочке в форме сердца можно приобрести за 104 грн. Самый дорогой вариант - в металлическом ящике - стоит 349 грн. Плитка шоколада обойдется от 20 грн, авторский шоколад - 80-100 грн. За набор из 8 видов конфет придется отдать 164 грн.

Автор: Gazeta.ua
  Маленькое шоколадное сердечко на палочке стоит 14 грн.
Маленькое шоколадное сердечко на палочке стоит 14 грн.

Маленькое шоколадное сердечко на палочке стоит 14 грн, фигурка в форме сердца из молочного шоколада с декором из белого и малиновой посыпкой - 84 грн. Бутылка недорогого игристого стоит от 109 до 200 грн. Отечественное "Артемовское" продают по 144 грн.

Автор: Gazeta.ua
  Воздушный шарик-сердце можно приобрести за 100-200 грн.
Воздушный шарик-сердце можно приобрести за 100-200 грн.

Помочь создать романтическую атмосферу помогут свечи. Набор из 6 маленьких, ароматизированных, будет стоить 23-32 грн. Большие наборы - от 90 грн. Воздушный шарик-сердце можно приобрести за 100-200 грн.

Автор: Gazeta.ua
  Роза под стеклянным куполом обойдется 3800 грн.
Роза под стеклянным куполом обойдется 3800 грн.

Цены на розы начинаются от 134 грн. Есть предложения по 1 тыс. Роза под стеклянным куполом обойдется 3800 грн. Порадовать девушку можно мягкими игрушками. Цены стартуют от 199 грн. Подушка в форме сердца стоит 99 грн.

Автор: Gazeta.ua
  Порадовать девушку можно мягкими игрушками.
Порадовать девушку можно мягкими игрушками.

Ювелирные магазины предлагают акции на украшения в форме сердца. Серебряное кольцо будет стоить от 500 грн. Много вариантов различных сережек-сердечек. Маленькие пуссеты с фианитами стоят от 413 грн. С сапфирами - 1170 грн, бриллиантами - 4084 грн.

Изделия из золота стоят дороже. Кольца предлагают от 1500 грн. Цена зависит от веса изделия и украшения. Золотая подвеска в форме сердца обойдется около 2600 грн, но есть более дорогие варианты - с фианитами, бриллиантами.

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Известный ювелирный дом "Pandora" предлагает множество украшений к 14 февраля. Серебряное кольцо с маленьким камешком будет стоить 1595 грн. Кольцо "Сияющее сердце" - 2295 грн. С сердцем из розового золота - 3895 грн. Сердечки-подвески на браслет дешевле стоят 1595 грн. Есть по 2-3 тыс. грн.

Рестораны предлагают романтические ужины 14 февраля. Стоят от 650 грн на двоих. Можно поужинать в оранжерее ботанического сада за 2300.

В День святого Валентина нужно не только приготовить подарок, но и показывать знаки внимания. Это отлично удается благодаря приготовлению блюд. Хорошо, чтобы они были в форме сердца или красного цвета.

Автор: Алёна ГАРАНЖА
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11
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