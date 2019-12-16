Что не стоит спрашивать на собеседовании

Чтобы найти работу, нужно сделать правильные акценты в резюме и хорошо подготовиться к собеседованию.
Иногда на собеседовании куда опаснее ставить плохие вопросы, чем не ставить их вовсе. О том, какие вопросы негативно могут повлиять на результаты беседы с работодателем, пишет Work.ua.
Вопросы, которые производят впечатление, что вы ленивы, или не заинтересованы в работе:
Что делает человек на этой работе?
Требования к работе?
Чем занимается компания?
Сколько лет компании?
Кто главный конкурент?
Такие вопросы свидетельствуют, что кандидат невнимательно прочитал текст вакансии, не знаком с информацией о компании.
Вопросы, которые производят впечатление, что вас не привлекает должность:
Другие вакансии доступны?
Как скоро смогу подать заявку на другую должность?
Как быстро получу повышение?
Вопросы, которые производят впечатление, что вам есть, что скрывать:
У вас есть служба безопасности?
Здесь ведется видеонаблюдение?
Проводите ли вы проверку данных, прежде чем нанимать кого-то?
Вы проверяете страницы в социальных сетях?
Нужно ли сдавать тест на детекторе лжи для приема на работу?
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Вопросы, которые производят впечатление, что вы станете обузой для коллектива:
Здесь всегда так шумно?
Здесь всегда так холодно/жарко? Могу ли я включить обогрев/кондиционер?
Можно ли идти раньше, если моя работа закончена или никто не нуждается в моей помощи?
Как вы относитесь к опозданиям?
Я не люблю ноутбуки. Можно ли использовать компьютер другого типа?
О гибком графике или дистанционной работе лучше спрашивать, как проработаете в компании больше трех месяцев.
В Украине хотят обновить трудовой кодекс. По словам министра экономики Тимофея Милованова новый документ может появиться через несколько месяцев. В нем хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - до 30 дней. Также прописать нормы, которые будут защищать права беременных, женщин в декрете и лиц с инвалидностью.
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