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понедельник, 16 декабря 2019 21:10

Что не стоит спрашивать на собеседовании

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Что не стоит спрашивать на собеседовании
Перед собеседованием стоит прочитать информацию о компании, где хотите работать. Чтобы потом не спрашивать рекрутера об очевидных вещах. Фото: Depositphotos

Чтобы найти работу, нужно сделать правильные акценты в резюме и хорошо подготовиться к собеседованию.

Иногда на собеседовании куда опаснее ставить плохие вопросы, чем не ставить их вовсе. О том, какие вопросы негативно могут повлиять на результаты беседы с работодателем, пишет Work.ua.

Вопросы, которые производят впечатление, что вы ленивы, или не заинтересованы в работе:

Что делает человек на этой работе?

Требования к работе?

Чем занимается компания?

Сколько лет компании?

Кто главный конкурент?

Такие вопросы свидетельствуют, что кандидат невнимательно прочитал текст вакансии, не знаком с информацией о компании.

Вопросы, которые производят впечатление, что вас не привлекает должность:

Другие вакансии доступны?

Как скоро смогу подать заявку на другую должность?

Как быстро получу повышение?

Вопросы, которые производят впечатление, что вам есть, что скрывать:

У вас есть служба безопасности?

Здесь ведется видеонаблюдение?

Проводите ли вы проверку данных, прежде чем нанимать кого-то?

Вы проверяете страницы в социальных сетях?

Нужно ли сдавать тест на детекторе лжи для приема на работу?

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Вопросы, которые производят впечатление, что вы станете обузой для коллектива:

Здесь всегда так шумно?

Здесь всегда так холодно/жарко? Могу ли я включить обогрев/кондиционер?

Можно ли идти раньше, если моя работа закончена или никто не нуждается в моей помощи?

Как вы относитесь к опозданиям?

Я не люблю ноутбуки. Можно ли использовать компьютер другого типа?

О гибком графике или дистанционной работе лучше спрашивать, как проработаете в компании больше трех месяцев.

В Украине хотят обновить трудовой кодекс. По словам министра экономики Тимофея Милованова новый документ может появиться через несколько месяцев. В нем хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - до 30 дней. Также прописать нормы, которые будут защищать права беременных, женщин в декрете и лиц с инвалидностью.

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