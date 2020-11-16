Что может запретить коллекторам новый законопроект

Коллекторам могут запретить угрожать. Фото: pexels.com

В Раду внесли законопроект с нормами деятельности коллекторских компаний.

Он может запретить угрозы и усилить контроль со стороны банков, сообщает НБУ.

По проекту коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после внесения в Реестр коллекторских компаний Нацбанка. Регулятор будет проверять компании и их владельцев.

Внесли запрет угрожать и шантажировать должников. Запретят вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать номер.

Могут обязать сообщать все данные о коллекторской компании.

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Банки будут обязаны сообщать заемщикам о привлечении коллекторской компании.

НБУ также отмечает, что к коллекторам отчасти прибегают микрофинансовые организации, где полная стоимость микрокредитов просто не декларируется, что создает отдельное направление для работы.

Украинцы жалуются на звонки мошенников, которые выдают себя за коллекторов. Они требуют вернуть долги неизвестных людей. В случае отказа угрожают публикацией фейковой информации о человеке и его близких.