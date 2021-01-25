Что будет с курсом доллара: эксперт озвучил прогноз

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный в банках останется вблизи 28,1 - 28,3 грн, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он объясняет, что с прошлого понедельника официальный курс доллара США вырос с 28,05 до 28,16 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 28,23 - 28,26 до 28,15 - 28,17.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,10 - 28,34 до 28,10 - 28,30. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке", - отмечает эксперт.

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