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понедельник, 25 января 2021 19:10

Что будет с курсом доллара: эксперт озвучил прогноз

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Что будет с курсом доллара: эксперт озвучил прогноз
Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный в банках останется вблизи 28,1 - 28,3 грн, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он объясняет, что с прошлого понедельника официальный курс доллара США вырос с 28,05 до 28,16 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 28,23 - 28,26 до 28,15 - 28,17.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,10 - 28,34 до 28,10 - 28,30. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке", - отмечает эксперт.

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Банкнота номиналом 200 грн 4-го поколения соревнуется в международном конкурсе за звание "Банкноты года". На победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 купюр различных стран, выпущенных в 2020 году.

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