Честные и с чувством юмора: каких коллег любят на работе

Если хотите, чтобы вас уважали - не выходите за рамки профессиональной этики. Фото: shkolazhizni.ru

Чтобы построить успешную карьеру, мало быть профессионалом своего дела. Нужно иметь хорошие отношения с коллегами и руководством. Пользоваться авторитетом среди них.

Если хотите, чтобы к вашему мнению прислушивались, нужно следовать определенным советам, пишет Work.ua.

Будьте отзывчивы

В работе и личной общении не отворачивайтесь от людей и их просьб. Если есть возможность, помогите с профессиональным вопросам. Иногда важно просто выслушать ваших коллег. Тогда сможете завоевать авторитет среди них.

Создавайте идеи

Если знаете как оптимизировать работу, всегда делитесь своим мнением. Например, вы курьер и есть идеи, как сократить время на доставку. Предложите их коллегам и руководству. Если предложение стоящее, вам будут благодарны.

Будьте осторожны

Осторожным нужно быть во всем. Вовремя приходить на работу, заканчивать проекты четко в срок, не давать пустых обещаний. Если заранее знаете, что задача невыполнима, сразу обсудите это с начальством. Предложите другой вариант или внесите изменения в текущий.

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Не обманывайте

Ложь - худший способ общения с людьми. Солгав один раз, очень трудно восстановить доверие к себе.

Храните позитив

С положительно настроенным человеком общаться гораздо приятнее, чем с грубым и закрытым коллегой. Будьте приветливы и веселые, заряжайте людей своей энергией и всегда находите светлые стороны даже в самых сложных ситуациях.

Оставайтесь профессионалом

Несмотря ни на что, всегда сохраняйте профессионализм. Если хотите, чтобы вас уважали - не выходите за рамки профессиональной этики.

Треть безработных в Киеве - это молодежь. Сейчас находится 3 тысячи безработных лиц в возрасте до 35 лет, что составляет 32,5% от общего количества безработных. В то же время почти все получают пособие по безработице. Около 90% из них имеют высшее образование. Основными причинами молодежной безработицы является неверно выбранная специальность, отсутствие опыта работы и завышенные требования молодежи к будущему месту работы.