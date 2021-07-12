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понедельник, 12 июля 2021 21:10

Цены упали: сколько стоят яблоки

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Цены упали: сколько стоят яблоки
В прошлом году в июле украинских яблок на полках магазинов почти не было. Фото: pixabay.com

В начале июля стремительно подешевели яблоки. Килограмм стоит 21-25 грн.

В аналогичный период прошлого яблоки стоили 47-54 грн/кг. То есть цена была выше в 2,2 раза, пишет EastFruit.

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В то же время в прошлом году в июле украинских яблок на полках магазинов почти не было. В этом году в основном продают отечественный продукт.

В то же время участники рынка ожидали более высокие цены на яблоки, чем были предыдущего сезона. Из-за неправильной оценки рынка украинские садоводы не смогли продать яблоки тогда, когда спрос на них был высокий. Сейчас спрос на яблоки упал, ведь на рынке достаточно ягод и косточковых фруктов.

В этом году сезон полевых арбузов в Украине задержится на несколько недель. Из-за затяжных ливней аграриям Херсонщины пришлось пересевать большие площади.

В супермаркетах и на базарах продают выращенные под пленкой. Их цена на оптовых рынках по 20 грн/кг. В розницу реализуют по 30 грн/кг.

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