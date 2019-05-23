Цены упали: сколько стоят огурцы и помидоры

Тепличные огурцы и помидоры подешевели на 20%.

Цены упали из-за большего предложения на рынке, передает Украинская плодоовощная ассоциация.

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В среднем огурцы в опте продают по 15-20 грн/кг.

Помидоры подешевели до 40 грн/кг.

В этом сезоне отпускные цены на морковь достигли исторического максимума. В то же время спрос на нее среди покупателей упал. В начале прошлой недели торговля в этом сегменте практически остановилась. Чтобы быстрее продать морковь с овощехранилищ, фермеры начали снижать цены на нее. В среднем килограмм продавали по 16-20 грн.