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суббота, 14 ноября 2020 21:10

Цены снизились: сколько стоит жилье в новостройке

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Цены снизились: сколько стоит жилье в новостройке
Во всех классах жилья произошли колебания стоимости. Фото: unsplash

В октябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева снизилась.

По сравнению с сентябрем, цены уменьшились на 2,6% и составили 31,7 тыс. грн/кв. м, пишет СтройОбзор.

Во всех классах жилья произошли колебания стоимости. В эконом-классе цена поднялась на 2,6%. Средняя стоимость "квадрата" в бюджетном доме составляет 22,5 тыс. грн. В классе "комфорт" ситуацию называют стабильной. Квадратный метр здесь подешевел на 1,6% и стоит 26,6 тыс. грн. за кв. м.

В бизнес-классе стоимость квадратного метра выросла на 1%. Составляет 48,1 тыс. грн.

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Премиум-класс, который с мая показывал постепенное повышение цен, в октябре сделал резкий скачок вниз. Цена квадратного метра составляет 76,3 тыс. грн. Цены, по сравнению с началом осени, упали на 5%. Стоимость класса жилья "де-люкс" достигла 93,6 тыс. грн. По сравнению с сентябрем цена поднялась на 0,8%.

Самые дорогие квартиры продают в Печерском районе - 59,8 тыс. грн/кв.м. Второе место у Шевченковского района - 40,6 тыс. грн/кв. м. Третье - в Оболонского, где средняя цена составляет 32,6 тыс./кв. м.

В октябре 2020 года средняя цена предложения квартир на вторичном рынке Киева снизилась на 1,9% по сравнению с сентябрем 2020-го.

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