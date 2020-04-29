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среда, 29 апреля 2020 14:49

Цены продолжают падать: сколько стоит заправить машину 29 апреля

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Автогаз на заправках продолжает дешеветь. За сутки цена упала на 13 коп. - до 8,54 грн/л в среднем.

Некоторые сети продают топливо дешевле, чем 8 грн/л, передает enkorr.

АЗС группы "Приват" опустили цены на 17-24 коп./л. Стоит автогаз 7,93-7,94 грн/л. Самые низкие цены сети - в Сумах, 6,95 грн/л.

Автор: enkorr
  Некоторые заправки предлагают автогаз дешевле 8 грн/л.
Некоторые заправки предлагают автогаз дешевле 8 грн/л.

Автогаз подешевел на 50 коп./л на заправках "Параллель". SOCAR снизила цену на 36 коп. - до 9,38 грн/л.

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На 5-30 коп./л топливо подешевело на АЗС Shell, "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Род-Ник", "Авантаж 7", SUN OIL Mango.

29 апреля бензин марки А-95 в среднем стоит 22,67 грн/л, дизельное топливо - 22,13 грн/л.

Автогаз на АЗС дешевеет из-за падения спроса и снижения оптовой цены на горючее.

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Дата
29
апреля

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