Цены падают: сколько стоит заправить авто 18 декабря

18 декабря бензины в больших сетях подешевели на 10-20 коп./л.

В среднем по Украине бензин марки А-92 продают по 27,33 грн/л, А-95 - по 28,36 грн/л. За литр А-95+ надо заплатить 29,56 грн, дизтоплива - 27,81 грн, передает enkorr.

Автор: enkorr Бензины начали дешеветь с 5 декабря.

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На АЗС ОККО бензин А-92 стоит 28,79 грн/л, А-95 и ДТ - 29,79 грн/л. В сети WOG за литр А-92 и дизтоплива надо отдать 28,89 грн. За А-95 - 29,89 грн.

Бензины начали дешеветь с 5 декабря. Крупные сети снизили цены на 1 грн/л. В среднем на АЗС топливо подешевело на 30 коп./л.