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вторник, 12 мая 2020 15:45

Цены на такси выросли — в службах объяснили причины

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Цены на такси выросли — в службах объяснили причины
Службы такси назвали причины роста в Киеве в день послабления карантинных ограничений pixabay.com

Службы такси назвали причины роста в Киеве в день послабления карантинных ограничений. Об этом рассказали в службе поддержки Uklon и Uber.

"Так, то есть больше заказов, естественно, тариф, динамично будет двигаться. Так, люди начали пользоваться, то есть появляется спрос, соответственно появляется динамический коэффициент", - заявили в службе поддержки Uklon, передает РБК-Украина.

Также оператор отметил, что карантин влияет на цены.

"Конечно, чем больше людей будет пользоваться, тем больше будет спрос на авто и цена будет выше. Чем больше заказов в данный момент, тем выше коэффициент. У вас есть возможность убрать его в приложении, можете ползунком убрать динамический коэффициент", - заявили в Uklon.

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В Uber сообщили, что у них информации по поводу повышения цен из-за карантина.

"Стоимость всегда формируется всегда исходя из того, какой будет примерный километраж и время в дороге, иногда на него может влиять пиковый коэффициент, если большой спрос автомобилей в определенном районе. В таком случае стоимость поездки может увеличиваться в несколько раз. У меня такой информации нет по поводу того, что стоимость может расти из-за карантина", - отметили в службе поддержки.

Там сообщили, что стоимость поездки может меняться в зависимости от времени заказа, спроса на автомобиль и ситуации на дорогах и рассчитывается в зависимости от этих факторов автоматически.

"Я могу только дать общий ответ, что цена формируется динамически. Если в вашем месте посадки находится не очень много автомобилей, а их заказывает много клиентов, то в дело вступает пиковый коэффициент и стоимость поездки может увеличиваться. Это действительно так. Скорее всего это может быть связано с небольшим количеством автомобилей в месте посадки", - заявили в Uber.

12 мая в Киеве начался первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавирус. С этого дня возобновляют работу предприятия торговли и предоставления бытовых услуг, расположены не в торгово-развлекательных центрах, имеют отдельный вход с улицы и площадь до 300 кв. м. На каждого посетителя должно приходиться 10 кв. м площади. В частности, непродовольственные магазины, салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения, а также небольшие производства непродовольственных товаров.

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