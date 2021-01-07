Цены на продукты поднялись до трехлетнего максимума

Мировые цены пока 25% ниже исторического максимума, зафиксированного в 2011 году. Фото: unsplash

В 2020 году среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО достигло максимального уровня последних трех лет.

Этот показатель составляет 97,9 пункта, что на 3,1% больше, чем в 2019 году, цитирует сообщение ФАО - Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - "РБК-Украина".

Отмечается, что мировые цены пока 25% ниже исторического максимума, зафиксированного в 2011 году.

В декабря 2020 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 107,5 пункта, что на 2,2% выше ноябрьского показателя.

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Индекс цен на растительные масла ФАО в декабре вырос на 4,7% и достиг самого высокого уровня с сентября 2012 года.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО продолжает повышаться седьмой месяц подряд. В декабре вырос на 3,2%.

Индекс цен на мясо ФАО в декабре вырос на 1,7%, при этом его среднегодовое значение снизилось на 4,5% по сравнению с годом 2019.

Индекс цен на сахар ФАО в декабре снизился на 0,6% после заметного увеличения в предыдущем месяце.

С декабря 2020-го куриные яйца подорожали примерно на 2-5 грн за десяток. Впрочем, эксперты прогнозируют рост цен в течение всего года.