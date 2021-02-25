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четверг, 25 февраля 2021 17:29

Цены на огурцы падают: назвали причину

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Цены на огурцы падают: назвали причину
Цены на гладкий огурец из местных тепличных комбинатов снизились в среднем на 11%. Фото: unsplash

Тепличные огурцы продолжают дешеветь из-за увеличения предложения этих овощей из местных тепличных комбинатов.

В этой ситуации привел к дальнейшему снижению цен небольшой спрос, сообщают аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

По их словам, с начала текущей недели цены на гладкий огурец из местных тепличных комбинатов снизились в среднем на 11%. На сегодня продукт продают по 52-58 грн/кг.

Аналитики добавляют, что на бугорчатые огурцы за неделю цены снизились в среднем на 16% до 55-62 грн/кг.

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"Несмотря на очередное снижение цен в сегменте, огурцы в Украине стоят в среднем на 10 процентов дороже, чем в конце февраля 2020 года", - говорят эксперты.

Овощи "борщевого набора" будут дорожать на 10-15% ежемесячно до нового урожая.

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Дата
25
февраля

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