Цены на нефть поползли вниз

Исчерпался ефект от атак на завод в Саудовской Аравии

Нефтяной рынок снизился по итогам пятницы на фоне признаков определенного ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Экономическая правда".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытии торгов составила 62,31 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (0,69%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,03 доллара (0,05%) - до 56,39 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость контракта опускалась до 54,75 доллара за баррель.

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Таким образом, нефтяные котировки потеряли все роста, накопленное после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии ранее в сентябре, пишет Bloomberg.