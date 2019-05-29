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среда, 29 мая 2019 13:40

Цены на капусту установили очередной рекорд

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Цены на капусту установили очередной рекорд
Ранняя капуста подешевела из-за увеличения предложения украинской продукции. Фото: ogo.ua

В Украине продолжает дешеветь ранняя капуста. В опте килограмм продают по 5-6 грн.

За год ранняя капуста подешевела почти вдвое. Сегодня стоит меньше всех ранних овощей, передает "Інфо-Шувар".

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Цены упали из-за увеличения предложения отечественной продукции. Уже в апреле Украина перестала завозить капусту из-за рубежа.

"Еще в начале весны стала понятна перспектива существенного расширения производственных площадей под раннюю капусту на Юге и на Закарпатье. На это повлияли высокие цены на раннюю капусту в течение предыдущих 2 сезонов. Высокая цена на прошлогоднюю капусту во второй половине зимы тоже была определенным стимулом для украинских производителей", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

В этом году капуста прошлогоднего урожая рано исчезла с прилавков магазинов. Правда, еще в начале мая можно было найти "старую" капусту по 35-40 грн/кг. В то же время прошлогодняя свекла подешевела на 30% - до 6-14 грн/кг. А морковь упала в цене на 20% - до 12-13 грн/кг.

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