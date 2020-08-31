Цены на капусту начали расти: причины

Белокочанную капусту готовы продавать по 3-5 грн/кг. Фото: pixabay.com

Рост цен на капусту связывают с началом межсезонья. Средние сорта постепенно уходят с рынка, а сбор поздних планируют начать в сентябре.

Сейчас белокочанную капусту готовы продавать по 3-5 грн/кг, что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Производители, которые предлагали позднюю капусту, повысили цены. Решение объяснили тем, что партиями поздних сортов не удавалось удовлетворить спрос. К большему подорожанию не прибегали, опасаясь ухудшения темпов сбыта, пише EastFruit.

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Несмотря на подорожание, сегодня капуста стоит в среднем на 14% дешевле, чем в конце августа прошлого года.

За год существенно подорожало мясо и колбасные изделия. В то же время снизились цены на крупы и овощи борщевого набора.