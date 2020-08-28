Цены на газ в Европе стремительно растут: чего ждать украинцам - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 243
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 405
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 243
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 612
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1053
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 702
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1908
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2736
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1935
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1728
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 792
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5580
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3285
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
Просмотров: 72
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
пятница, 28 августа 2020 19:30

Цены на газ в Европе стремительно растут: чего ждать украинцам - СМИ

  Комментировать
Цены на газ в Европе стремительно растут: чего ждать украинцам - СМИ
Фото: pexels.com

С приближением отопительного сезона цены на природный газ в Европе традиционно растут. После падения цен до исторического минимума весной текущего года, сейчас на газовых хабах в Европе происходит стремительный рост цен. За последнюю неделю рост цены на газ на европейских хабах составил 26%. Об этом сообщает Дело.ua.

Впрочем, увеличение цены перед началом отопительного сезона — традиционный тренд на европейских рынках.

Стоимость голубого топлива в Украине напрямую зависит от котировок на европейских биржах. Учитывая это, можно ожидать, что стоимость голубого топлива в Украине в ближайшие месяцы также продолжит расти.

Председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан отмечает, что текущий год не стал исключением, несмотря на пандемию. "За последний месяц стоимость газа на мировых рынках выросла уже на 45-50%. Цена ресурса на сентябрь варьируется от 5,5 до 5,8 гривен за кубометр. Это только на сегодня. Есть тенденция к тому, что цена будет расти и дальше", — комментирует он.

Аналитики уверены, что цена газа в Украине для конечного потребителя зимой вырастет до 7 грн за куб. м, хотя звучат также прогнозы роста до 10 гривен за куб. м.

"Отечественного газа на украинском рынке — 70 процентов, остальное импорт. Такого влияния импорта на цену газа можно было бы избежать, если бы добытый в Украине газ продавался на бирже", — говорит Юрий Корольчук, эксперт в сфере энергетики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цены на газ в Европе стремительно растут: чего ждать украинцам - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Крестьянам начали выдавать паспорта

Вынесли приговор участникам организации, готовившей восстание

Жестоко убили темнокожего подростка

Произошла трагедия на авиашоу

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Принц развелся с принцессой

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 46557
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 19918
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 18684
Соблазнительница Лола со &quot;Школы&quot; устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
7
 Просмотров: 10692
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
 Просмотров: 9648
Экономика
Безработица в Украине: кто остался без работы
Безработица в Украине: кто остался без работы Просмотров: 162
Украине нужна долгосрочная стратегия реформы тарифообразования для облэнерго - Буймистер
Украине нужна долгосрочная стратегия реформы тарифообразования для облэнерго - Буймистер Просмотров: 18
САП закрыла дело Роттердам+. Его назвали первым слитым при президентстве Зеленского
САП закрыла дело Роттердам+. Его назвали первым слитым при президентстве Зеленского 1 Просмотров: 315
Украина может получить транш от МВФ до конца года - СМИ
Украина может получить транш от МВФ до конца года - СМИ Просмотров: 45
Цены на АЗС: как изменилась стоимость бензина за неделю
Цены на АЗС: как изменилась стоимость бензина за неделю Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
4
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
4
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 25149
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua