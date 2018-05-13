Цены на газ рекордно выросли

Газ подорожал до рекорда. Фото: Дело

Украинцы должны платить за газ на 60-65% больше, такое предложение якобы озвучили правительству в "Нафтогазе". Предприятие рассчитало цену на основе импортного паритета и выяснило, что вместо действующих 6,9 грн за куб украинцы должны платить более 11 грн.

Помимо повышения тарифа на 60-65%, предполагается также и введение льготной цены для тех, кто использует газ в пределах социальных нормативов. То есть если тратить мало, то платить можно будет по старой цене – 6,9 грн за куб, сообщает Обозреватель.

В Кабинете министров также отказываются комментировать разработанные варианты повышения тарифа. При этом чиновники отмечают: МВФ готов идти на уступки в газовом вопросе, а правительство пытается учесть в тарифах тот факт, что большую часть газа добывают в Украине и себестоимость его ниже европейского.

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В мае правительство снизило нормативы потребления газа, что также может свидетельствовать о подготовке к повышению тарифа. Так, если раньше на отопление одного квадрата жилья выделяли 5 кубов, сейчас – всего 4,5 кубометров. Так, если согласно "предложению Нафтогаза", на дом в 100 кв.м льготная цена по старым нормативам могла бы покрыть 500 кубов, то после пересмотра норм – всего 450.