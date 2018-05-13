Цены на газ рекордно выросли

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 810
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 738
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2214
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1819
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2952
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51929
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1476
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3384
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7803
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2142
Фото
Все фото
8
6
7
10
14
На пути к энергонезависимости: в Украине открыли мощную солнечную электростанцию
На пути к энергонезависимости: в Украине открыли мощную солнечную электростанцию
&quot;В природе мало что летает с одним крылом&quot;: год назад Укрпочта обновила логотип
"В природе мало что летает с одним крылом": год назад Укрпочта обновила логотип
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Видео
Все видео
Россия не смогла отказаться от украинской соли
Россия не смогла отказаться от украинской соли
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12276
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2628
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7848
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6786
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2187
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
1 Просмотров: 1107
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
воскресенье, 13 мая 2018 05:00

Цены на газ рекордно выросли

3 Комментировать
Цены на газ рекордно выросли
Газ подорожал до рекорда. Фото: Дело

Украинцы должны платить за газ на 60-65% больше, такое предложение якобы озвучили правительству в "Нафтогазе". Предприятие рассчитало цену на основе импортного паритета и выяснило, что вместо действующих 6,9 грн за куб украинцы должны платить более 11 грн.

Помимо повышения тарифа на 60-65%, предполагается также и введение льготной цены для тех, кто использует газ в пределах социальных нормативов. То есть если тратить мало, то платить можно будет по старой цене – 6,9 грн за куб, сообщает Обозреватель.

В Кабинете министров также отказываются комментировать разработанные варианты повышения тарифа. При этом чиновники отмечают: МВФ готов идти на уступки в газовом вопросе, а правительство пытается учесть в тарифах тот факт, что большую часть газа добывают в Украине и себестоимость его ниже европейского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может обойтись без помощи МВФ - финансовый эксперт

В мае правительство снизило нормативы потребления газа, что также может свидетельствовать о подготовке к повышению тарифа. Так, если раньше на отопление одного квадрата жилья выделяли 5 кубов, сейчас – всего 4,5 кубометров. Так, если согласно "предложению Нафтогаза", на дом в 100 кв.м льготная цена по старым нормативам могла бы покрыть 500 кубов, то после пересмотра норм – всего 450.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цены на газ рекордно выросли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Боевики устроили засаду возле Маячки: 4 года назад погибли 6 десантников

Самое читаемое
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 10 Просмотров: 133191
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 76894
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 63915
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
24
 Просмотров: 53613
&quot;Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля&quot; - Приходько призвала к ревизии регалий
"Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля" - Приходько призвала к ревизии регалий 17 Просмотров: 17722
Экономика
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 2 Просмотров: 7227
На пути к энергонезависимости: в Украине открыли мощную солнечную электростанцию
На пути к энергонезависимости: в Украине открыли мощную солнечную электростанцию
8
 Просмотров: 6381
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 10720
Какие кредиты украинцы берут чаще всего
Какие кредиты украинцы берут чаще всего Просмотров: 3186
Национализировать российские банки не удастся - экономист
Национализировать российские банки не удастся - экономист
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
37
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
17
"Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля" - Приходько призвала к ревизии регалий
10
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
9
Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС
3
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Голосов: 13974
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua