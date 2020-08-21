Цены на бензин начали расти

Розничные операторы начали повышать цены топлива на АЗС с 21 августа.

Стоимость бензинов и дизельного палива в сетях OKKO, Glusco, Shell, Chipo, upg выросла на 20-70 коп./л.

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Повышение на 10-20 коп./л наблюдалось среди других региональных операторов,в частности, ОЛАС, "Катрал", сообщает "Нефтерынок".

Автор: nefterynok.info Цены на 21 августа

В среднем на АЗС бензин марки А-92 стоит 21,87 грн/л. Литр А-95 продают по 22,92 грн, дизельное топливо - 22,35 грн. Автогаз в среднем стоит 11,84 грн/л.